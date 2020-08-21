Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmana, takımdan ayrı çalışan ve tedavisine devam edilen Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve toplu oyunla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri

Pas çalışması, genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2020-08-21 10:31:21



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