Konyaspor kuvvet çalıştı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular, kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

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