Ereğli termal turizmin merkezi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli termal turizmin merkezi olacak

İHA

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Akhüyük'te yürütülen sondaj çalışmaları ve geçtiğimiz yıl yapılan termal su havuzlarını inceledi. Başkan Oprukçu, çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2 bin metrede ulaşılacak yüksek derecede sıcak su ile Ereğli'nin termal turizmin merkezi haline geleceğini ifade etti.

Ereğli termal turizmin merkezi olacak

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Akhüyük’te yürütülen sondaj çalışmaları ve geçtiğimiz yıl yapılan termal su havuzlarını inceledi. Başkan Oprukçu, çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2 bin metrede ulaşılacak yüksek derecede sıcak su ile Ereğli’nin termal turizmin merkezi haline geleceğini ifade etti.
Başkan Oprukçu Akhüyük ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akhüyük’te 2 tane kuyumuz var, 2 kuyumuz da aktif. İnşallah burada hemşehrilerimiz şifa bulmaya devam edecek. Buraların daha güzel olması, daha sağlıklı bir hizmete vesile olması bakımından da Allah’ın izniyle daha derin kuyu çalışmamız devam ediyor. Bin 220 metrede 5560 derece sıcaklığa ulaşmıştık ancak kuyuda meydana gelen göçükten dolayı borularımızı indiremedik, şimdi çalışmalarımıza yeniden başladık. Burada Ereğli Belediyesinin bir kusuru yok, kusurun ötesinde Ereğli Belediyesi ile ilgili bir sorumluluk yok. Müteahhidin sorumluluğunda o karşılayacak. 2 bin metre civarı bir derinlikte inşallah daha yüksek derecede sıcak suyu yakalayacağız ve Ereğli’miz Allah’ın izni ile termal turizmin merkezi olan bir şehir olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir’in yeni Emniyet Müdürü göreve başladı
YEREL HABERLER Beyşehir’in yeni Emniyet Müdürü göreve başladı
Farouk Miya: “Bu sene ligde daha başarılı olacağımıza inanıyoruz”
YEREL HABERLER Farouk Miya: “Bu sene ligde daha başarılı olacağımıza ...
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
Konya’da yaralı flamingo koruma altına alındı
YEREL HABERLER Konya’da yaralı flamingo koruma altına alındı
Konyaspor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor kuvvet çalıştı
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
YEREL HABERLER 2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa ...
Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
YEREL HABERLER Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Konya’da trafik denetimleri sürüyor Kurallara uymayan bin 664 araç ve sürücüsüne 640 bin 425 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya’da trafik denetimleri sürüyor Kurallara uymayan ...
Derebucak’ta ilçe birincisi öğrenciler bisikletle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Derebucak’ta ilçe birincisi öğrenciler bisikletle ...
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Konya'da üç boyutlu 'Büyük Taarruz' ve 'Ayasofya' gösterimi
YEREL HABERLER Konya'da üç boyutlu 'Büyük Taarruz' ve 'Ayasofya' ...
Esentepe Koleji ‘Okulum Temiz’ belgesi aldı
YEREL HABERLER Esentepe Koleji ‘Okulum Temiz’ belgesi aldı
Ereğli'ye yöresel ürün merkezi
YEREL HABERLER Ereğli'ye yöresel ürün merkezi
Beyşehir Gölü´nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü´nde yetişen nilüferler görsel şölen ...
Başkan Altay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Altay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Devrilen minibüsteki çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen minibüsteki çift hayatını kaybetti
Başkan Oprukçu: “Her zaman eğitime destek olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Her zaman eğitime destek olmaya ...
Seydişehir’de otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Seydişehir’de otomobildeki yangın büyümeden ...
Korona virüsten vefat eden belediye başkanı defnedildi
YEREL HABERLER Korona virüsten vefat eden belediye başkanı ...
Konyaspor güç depoluyor
YEREL HABERLER Konyaspor güç depoluyor
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı ...
Konya'da vaka artışına rağmen tedbirlere uyulmuyor
YEREL HABERLER Konya'da vaka artışına rağmen tedbirlere uyulmuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X