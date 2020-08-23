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Op. Dr. Baltacıoğlu: "Ön çapraz bağ yırtılmasına karşı kasların çalıştırılması önemli”

İHA

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Baltacıoğlu, tam oturmayan ayakkabıların giyilmesi, uygun olmayan spor ekipmanlarının kullanılması ve suni çim sahalarda spor yapılmasının ön çapraz bağların kopma riskini artıracağını, ön çapraz bağ yırtılmasını engellemek için kalça, pelvik ve alt karın çekirdek kas gruplarının çalıştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Op. Dr. Baltacıoğlu: "Ön çapraz bağ yırtılmasına karşı kasların çalıştırılması önemli”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Baltacıoğlu, tam oturmayan ayakkabıların giyilmesi, uygun olmayan spor ekipmanlarının kullanılması ve suni çim sahalarda spor yapılmasının ön çapraz bağların kopma riskini artıracağını, ön çapraz bağ yırtılmasını engellemek için kalça, pelvik ve alt karın çekirdek kas gruplarının çalıştırılmasının önemli olduğunu söyledi.
Medova Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Baltacıoğlu, ön çapraz bağların dizin stabilitesini sağlayan en önemli bağlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Ön çapraz bağların kaval kemiği ve uyluk kemiğinin arasında iki kemiğin birleşmesini sağladığını ifade eden Op. Dr. Baltacıoğlu, “Çapraz bağ, futbol maçları, voleybol maçları, basketbol maçları gibi ani durmayı ve yön değiştirmeyi gerektiren sporlarda sıklıkla yaralanabilir. Ön çapraz bağ yaralanması olduğunda patlama sesi gibi bir ses duyulur, ani bir şişlik ve hareket kısıtlılığı olur ve spor müsabakasına devam edilemez hale gelirler. Yük verildiğinde boşa çıkma hissiyatı olur. Bu saydığımız bulguları olanların bir sağlık kuruluşuna başvurması lazım. Çapraz bağın ciddiyetini anlayabilmek için bir ortopedi doktoruna gelmelerinde fayda var” dedi.

"Tam oturmayan ayakkabıların giyilmesi ön çapraz bağ riskini artırır”
Aniden durulması gereken ya da tek ayak sabitken yön değiştirilmek istenen hareketlerde, dikkatsizce düşme sırasında ön çapraz bağın yırtılabileceğini kaydeden Baltacıoğlu, “Futbol maçlarında dize doğrudan gelen bir darbe ya da çarpmanın etkisiyle ön çapraz bağlar yırtılabilir. Yırtılmalarda bir dizi risk faktörü de var. Kadın olmak bir risk faktörü. Hormonal sebepler, anatomik yapı veya kas gücü buna sebep olabiliyor. Voleybol, futbol, basketbol, kayak tarzındaki dizin üzerine basılan ve stresi artıran sporlarla uğraşanlarda ön çapraz bağ yırtılması çok oluyor. Tam oturmayan ayakkabıların giyilmesi, uygun olmayan spor ekipmanlarının kullanılması, suni çim sahalarda spor yapılması ön çapraz bağ riskini artırır” ifadelerini kullandı.

“Travmanın ciddiyetine göre tedavi şeklimizi değiştiriyoruz”
Ön çapraz bağ yırtılmasını engellemek için kasların çalıştırılması gerektiğini anlatan Op. Dr. Mustafa Baltacıoğlu, “Kalça, pelvik ve bizim alt karın dediğiz çekirdek kas gruplarının çalıştırılması önemlidir. Sporculara zıplama sırasında aşağı inerken nasıl düşeceğini gösteren taktiklerin ve egzersizlerin verilmesi ve kesme hareketleri sırasında nasıl davranacaklarının öğretilmesi de önemlidir. Çapraz bağ sıklıkla kısmi ya da tam yırtılır. Bazen de esner. Travmanın ciddiyetine göre tedavi şeklimizi değiştiriyoruz. Kısmi bir yırtık ya da esneme varsa rehabilitasyon ve kas güçlendirmeye devam ediyoruz ama tam bir yırtık varsa o zaman çapraz bağ yenisiyle değiştirilir ve arkasından da bir rehabilitasyon süreci başlar” diye konuştu.

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