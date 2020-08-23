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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabacak: "Kalfalık ustalık belgesi olanlar da artık meslek lisesi mezunu olabilecekler"

İHA

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim merkezlerine verdiği öneme değinerek, "Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıklarında hem ustalık belgesi hem de meslek lisesi diploması alarak mezun olmaktadırlar. Bakanlığımız, artık bu okullarımızdan daha önceden kalfalık ustalık belgesi alanları da meslek lisesi mezunu olma fırsatı verdi" dedi.

Karabacak: "Kalfalık ustalık belgesi olanlar da artık meslek lisesi mezunu olabilecekler"

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim merkezlerine verdiği öneme değinerek, “Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıklarında hem ustalık belgesi hem de meslek lisesi diploması alarak mezun olmaktadırlar. Bakanlığımız, artık bu okullarımızdan daha önceden kalfalık ustalık belgesi alanları da meslek lisesi mezunu olma fırsatı verdi” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitim merkezlerine verdiği öneme değinen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Mesleki eğitim merkezlerine lise statüsü kazandırıldı. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören gençlerimiz, gerçek üretim ortamlarında daha çok pratik eğitim yaparak kendilerini geliştirmektedir. Böylelikle kalıcı bir öğrenme sağlayarak üretim ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan aranan yetişmiş ustalar olacaklar. Bunun yanında meslek lisesi mezunu da olarak isterlerse üst öğrenimlerine de devam edebilecekler” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeler yaptı”
Kalfalık ustalık belgesi olanların meslek lisesi mezunu olmaları yönünde Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemeler yaptığını hatırlatan KONESOB Başkanı Karabacak, “Bilindiği gibi Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.07.2019 tarih ve 18 Sayılı kararı ile ‘Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı’ yayınlanmış ve 2019 / 2020 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programı kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. Daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yeni düzenlemeler yapılmıştır. En az ortaokul veya imamhatip ortaokulu mezunu olup kalfalık veya ustalık belgesi sahibi olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrenciler Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimini tamamlayıp meslek lisesi mezunu olabilecekler. Telafi eğitimleri 2020 / 2021 eğitim öğretim yılı ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri bu tarihe kadar tamamlanacak. Ancak bu tarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık süresinden değerlendirilecek. Telafi eğitimi uygulamasında her bir dersin toplam ders saatinin 1/6’sından fazlasını devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılacaklar. Telafi eğitimi bir eğitim öğretim yılından (36 Hafta) az olmamak üzere planlanacak olup her bir dersten başarılı olanlara ilgili eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirtilen tarihlerde diploma düzenlenecek. Lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesine sahip olanlara da istemeleri halinde ustalık belgesinde yazılı olan alan ve daldan meslek lisesi diploması doğrudan düzenlenecek. Telafi eğitimine katılacak öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liselerine yapılabilecek. Lise mezunu olmak isteyen usta ve kalfalarımızı mesleki eğitim merkezlerine uğrayarak daha detaylı bilgi alabilecekler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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