Konya'da köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı



KONYA, (DHA) KONYA´da, sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekler, rehabilite edilip, gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Belediye tarafından köpekleri sahiplenmek isteyenlere, bakım parası olarak her ay 125 lira ödeme yapılırken yuva, mama ve aşı gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından itibaren örnek proje olan 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni başlattı. Projede, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmeleri ve şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayanlara gönüllülük esasına dayalı sahiplendirilmesi amaçlanıyor.

4 BİN 241 SOKAK KÖPEĞİ GÖNÜLLÜ SAHİPLENİLDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye´de bir ilk olarak başlanan projede 4'üncü yıla girildiğini belirterek, ''Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla 3 köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar 1578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor'' dedi.

KÖPEK BAŞINA AYLIK 125 LİRA DESTEK

Kent merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor. Ayrıca 'e-pati' ismi verilen programla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri web sayfaları ve uygulamalar ile sürekli takip ediliyor.

Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de çalışmadan memnun olduğunu belirtti. Köpeklerin kendilerine arkadaş ve evlerine koruyucu olduğunu söyleyen gönüllüler, verilen destekle de ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti.

Konya Büyükşehir sınırlarındaki tüm kırsal mahallelerde oturanlar projeden faydalanabiliyor. DHA-Genel Türkiye-Konya

2020-08-24 10:12:32



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