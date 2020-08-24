Lise son sınıf öğrencisinin kitap isteğine Vali kayıtsız kalmadı

Sosyal medya üzerinden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’dan kitap talebinde bulunan Gülbahar Övünç’ün isteği yerine getirildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’ya sosyal medya üzerinden ulaşan kitap kurdu Gülbahar Övünç’ün talebi sonrası Aksaray Valiliği harekete geçti. Meslek lisesi son sınıf öğrencisi olan Övünç’e Dünya ve Türk klasiklerinden oluşan eserler Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik tarafından hediye edildi.

Kitapların teslim edilmesinin ardından Gülbahar Övünç ile telefonda görüşen Vali Hamza Aydoğdu, “Öğrencimizin bu isteği beni çok mutlu etti. Kitap okumanın insanı doğru yola yönlendirdiğini ve zararlı alışkanlıklardan koruduğuna her zaman vurgulamıştık. Öğrencimizin kitap isteğini hemen karşıladık. Yavrularımızın her zaman yanındayız ve sonuna kadar destekçileriyiz. Siz yeter ki okuyun kendinizi geliştirin, gençlerimize kapımız sonuna kadar açıktır” diyerek Övünç’e eğitim hayatında başarılar diledi.

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