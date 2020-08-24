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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Onur Günü’nü kutluyor

İHA

Milli Mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Konya'nın Akşehir ilçesinde, taarruz hazırlıklarının sona ererek, karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinlikleri bu yılda coşkuyla kutlanıyor.

Akşehir Onur Günü’nü kutluyor

Milli Mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Konya'nın Akşehir ilçesinde, taarruz hazırlıklarının sona ererek, karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen “Akşehir Onur Günü” etkinlikleri bu yılda coşkuyla kutlanıyor.
Covid19 tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe hijyen kurallarına dikkat edilerek düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, törende yaptığı konuşmada, zafere giden yolda ve düşmana son darbenin vurulmasında Akşehir'in büyük önemi bulunduğunu ifade ederek, “Ümitlerin kaybolmaya başladığı ve morallerin gittikçe bozulduğu bir ortamda; Türk Milleti, Milli Mücadele’ye girişerek yeniden dirilişin destanını yazdı. Bu destanın yazılmasında, Ülkemizin farklı şehirleriyle birlikte Akşehir’in de fevkalade hizmetleri olmuştur. Hatta öyle ki, Büyük zaferin tohumları, Akşehir’de atılmıştır. 9 ay 10 gün süreyle savaş planları ve stratejileri burada yapılmıştır. Zira Akşehirlinin mayasında her zaman olduğu gibi o gün de, vatan için; kanlarını, canlarını ve mallarını seferber etme ruhu vardır. Şehirlisi, köylüsü, işçisi, memuru yekvücut olmuş ve askere her tür desteği sağlayarak, cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından, 28 Temmuz 1922’de Akşehir’de futbol müsabakası düzenlenmiştir" dedi.

"Onlarla övünüyoruz"
Taarruza ilişkin yapılacak toplantıların büyük bir gizlilik içinde gerçekleşmesi ve savaş hazırlıklarının düşmana fark ettirilmemesi bakımından bu müsabakanın çok önemli olduğunu ifade eden Akkaya, "Maç dolayısıyla Akşehir’e gelen üst düzey komutanlar, bu sayede Büyük Taarruz konusunda bilgilendirilmişler, onların fikir ve önerileri de alınarak hazırlıklar tamamlanmıştır. Akşehir; Batı Cephesi Karargahı’nı 24 Ağustos 1922’de, büyük bir coşku ve dualarla uğurlamış ve 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanmıştır. Böylece Türk Milletinin, hürriyet ve bağımsızlık içinde, yaşama onuruna kavuşmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştır. Bu ülke için, kanlarını canlarını feda eden ecdadımız, göğsümüzü kabartıyor. Onlarla övünüyoruz. İnanıyorum ki Milletimiz, baştan sona, kahramanlık destanlarıyla dolu olan, Milli Mücadele sonucunda ayağa kalkışını ve şahlanışını, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Tıpkı bir gecede tüm dünyaya bir olmayı ve vatan sevgisini öğrettiğimiz 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde olduğu gibi. Tek yürek olmayı bilen, şanlı bir tarihi geçmişe sahip olan bu büyük millet, sergilediği birlik ve beraberlikle, ülkemizin parlak geleceğine olan güvenli bakış açımızı bir kez daha perçinlemiş, ülkemizi içten ve dıştan yıkmak isteyenlere de çok anlamlı bir mesaj vermiştir” ifadelerini kullandı.
Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından Gazi Serdar Ülker ile Seyyid Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi Öğrencisi Berke Başar tarafından şiirler okundu ve Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunuldu. Gösterinin ardından protokol ve törene katılan heyet temsili olarak mehter grubu ve Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri eşliğinde “Akşehir üstünden Afyon’a Yürüyüş’ yaptı. Yürüyüş sonunda Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesine ulaşan heyet, Akşehir Belediyesinin katkılarıyla Emekli Öğretmen Fikri Er tarafından açılan Atatürk’ün Akşehir’de olduğu günlerdeki fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Akşehir’deki Onur Günü etkinlikleri akşamüzeri gerçekleştirilecek olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin düzenlemiş olduğu Büyük Taarruz Bisiklet Turu’nun Akşehir ayağı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle yapılacak olan Atlı Okçuluk Gösterileri ile devam edecek.
Törene; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe protokolü, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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