Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Konya’da drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uygulanırken, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesinde bir aracın drift yaptığının sosyal medya üzerinden tespit edilmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, aracın sahibine ulaşarak sürücüye drift yapmak suçundan 6 bin 141 lira cezai işlem uygularken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el koydu.

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