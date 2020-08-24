Beyşehir Gölü'nde kitesurfing sporu



Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde kitesurfing (uçurtma sörfü) yapılmaya başlandı.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesinde 656 kilometrekarelik alana sahip Beyşehir Gölü, balıkçılığın yanı sıra, su sporlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Karaburun plajında, kitesurfing yapılmaya başlandı. Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Hava Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kitesurfing etkinliğine sörf severler katıldı.

Beyşehir Gölü'nün Kitesurfing sporuna elverişli olduğunu belirten su sporu tutkunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji öğretim üyesi Doçenti Dr. Burkay Kutluhan, ''Bu spor genelde Türkiye´de İzmir Urla ve Muğla Akyaka gibi yerlerde yapılıyor. Beyşehir´in bu potansiyelini değerlendirmek için buraya geldik. Beyşehir birçok doğa sporunun yapılabileceği çok güzel bir ilçe. Konya da ikamet edip böyle güzelliklerden faydalanmak için buraya sık sık geliyorum. Karaburun plajı da uçurtma sörfü yapan kişiler için aslında oldukça uygun'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed SIDAL

2020-08-24 14:50:13



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