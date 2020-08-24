Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

Kaza, SeydişehirAntalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal K. idaresindeki 07 AGB 946 plakalı otomobil ile Buğra Rıdvan A. idaresindeki 42 ZB 557 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör refüje çıkarak devrilirken, otomobilde refüj taşlarına çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen traktörün sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücü ve yolcular Sema K. (60) ve Ceyda K. (22) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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