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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Meram’da Yaz” fotoğraf yarışması için son tarih 1 Eylül

İHA

Meram'ın güzelliklerini yeniden keşfetmek, gözler önüne sererek tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ödüllü 'Meram'da Yaz Fotoğraf Yarışması için müracaatları 1 Eylül'de sona erecek.

“Meram’da Yaz” fotoğraf yarışması için son tarih 1 Eylül

Meram’ın güzelliklerini yeniden keşfetmek, gözler önüne sererek tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ödüllü ‘Meram’da Yaz Fotoğraf Yarışması için müracaatları 1 Eylül’de sona erecek.
Meram’ın güzelliklerini yeniden keşfetmek, gözler önüne sererek tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından organize edilen ödüllü ‘Meram’da Yaz Fotoğraf Yarışması için son dönemece girildi. Yarışmanın müracaatları 1 Eylül günü son bulacak. Yarışma takvimi için son haftaya girildiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram ve fotoğraf tutkunlarını bu süreyi değerlendirerek yarışmaya iştirak etmeye davet etti.
“Katılımlarını erteleyen sanatçılarımız 1 Eylül tarihini kaçırmasın”
Her ayrı fotoğrafın Meram’ı farklı bir gözle ve farklı bir bakış açısıyla görme fırsatı sunduğunu belirten Başkan Kavuş, “Gerek tarihi gerekse doğal tüm güzellikleriyle yılın 365 günü yaşayanlarına ve ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunan Meram’ın yaz ile başlayan apayrı görsel coşkusunu fotoğraf sanatçılarımızın objektiflerinden tüm dünyaya sunmak adına başlattığımız yarışmamız için son bir haftaya girdik. Bugüne dek pek çok müracaat oldu. Meram için ter döken emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Müracaatlarını erteleyen sanatçılarımıza da başvurularını unutmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Çünkü her sanatçımız olduğu ve onlara ait her ayrı fotoğrafta bizim için önemli. Her fotoğraf ayrı bir keşif bizim için. Her fotoğraf sanatçısı bu keşifleri bizlere farklı bir gözle farklı bir ruhla sunuyor. Bu da yarışmanın zenginliğini artırıyor, hedefimize ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Bu sebeple tüm Meram ve fotoğraf aşıklarını bu tarihi bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.
Ödül alan fotoğraflar Meram’ın tanıtımına katkı sunacak
Meram’da Yaz’ ödüllü fotoğraf yarışması için fotoğraflar 1 Eylül 2020 günü saat 23.00’a kadar gönderilebilecek. Yarışmada ödül alan eserler meraminenguzelhali.meram.bel.tr adresinde yayınlanacak. Bu eserler ayrıca ‘Meram’da Yaz’ isimli fotoğraf kitapçığında da yer alacak. Yarışmanın birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL, Mansiyon ödülü (Üç adet) 500 TL ve sergilemeye hak kazananların ödülleri ise 250’şer TL olarak belirlendi.

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