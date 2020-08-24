Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Seydişehir-Antalya karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Sema Korkmaz yönetimindeki 07 AGB 946 plakalı otomobil, Buğra Rıdvan Arslan'ın kullandığı 42 ZB 557 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sema Korkmaz, yanındaki Kemal Korkmaz ve Ceyda Korkmaz ile traktör şoförü Buğra Rıdvan Arslan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2020-08-24 16:01:08



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