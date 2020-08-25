Konya’da göle dökülen akarsuda esrarengiz balık ölümleri tedirgin ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göle dökülen akarsuda yaşanan toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı.

Beyşehir’in Adaköy Mahallesi Apsıngır Ovası’ndan geçerek Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüne ulaşan akarsuyun Yassıada bölgesindeki köprü ağzında yaşanan toplu balık ölümleri yerleşim merkezinde oturan mahalle sakinlerini endişeye sürükledi. Akarsuyun yüzeyini kaplayan ölü yavru balıkların ölüm nedeninin araştırılıp ortaya çıkarılmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Adaköy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ulu, su kaynağı Yeşildağ Mahallesi'ndeki Deliktaş mevkisi olduğunu belirterek, Beyşehir Gölü'ne dökülen çayda Yassıada mevkisindeki köprü ağzında çok sayıda yavru balık ölüsü ile gördüklerini söyledi. Mehmet Ulu, "Gölü besleyen bu kaynakta 15 gündür ölümler gerçekleşmeye başladı. Gün geçtikçe de sayısı artıyor. İlgililerin buraya gelip balık ölümlerinin nedenini araştırmasını istiyoruz.Bu balıklar, avcılar için ekonomik değeri olan çok değerli balıklar"diye konuştu.

Akarsuyun yüzeyini kaplayan balıkların levrek ve yağ balığı yavruları olduğunu anlatan Ulu, "Ölüm nedenini bilmiyoruz. Bu çay birçok balığın yaşadığı bir akarsu. Bu bölge ile döküldüğü göl arasında yaklaşık bir 10 kilometrelik mesafe bulunuyor. Bu akarsuda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini İbrahim Ulu da, bölgede sığır otlattıklarını belirterek, "Buraya sığır sürmeye geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Yazıktır, günahtır, ciğerimiz parçalanıyor, bu balıklar niye ölüyor, acaba suya cereyan mı verdiler, yoksa başka bir şey mi var. Oksijen yetersizliği olabilir deniliyor ama ben ona da inanmıyorum. Göle akıp giden bir çay, böyle bir çayda niye balıklar oksijensiz kalsın ki. Kanalın diğer kenarında hala yaşayan balıklar var. Su yüzeyinden de görülebiliyor. Buraya balık avı için de geliyorlar. Bu ölümlerin araştırılıp incelenmesini yetkililerden bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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