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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onur Günü etkinliklerinde atlı okçular nefes kesti

İHA

Onur Günü etkinliklerinde atlı okçular nefes kesti

Milli Mücadelemizde Batı Cephesi Karargahı olarak önemli bir rol üstlenen Konya’nın Akşehir ilçesinde, Taarruz hazırlıklarının sona ererek, Karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen “Akşehir Onur Günü” kutlamaları çeşitli etkinliklerle sona erdi.
Akşehir Belediyesinin daveti üzerine Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nce düzenlenen Büyük Taarruz Bisiklet Turu’nun Akşehir ayağı Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Garnizon Komutanlığı önünden başlayıp, 24 Ağustos Bulvarı, Batı Cephesi Karargâhı Müzesi, Cevdet Köksal Caddesi ve Akşehir Şehitliğinde son bulan etkinliğin startını Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya verdi. Bisikletçilere yol boyunca vatandaşlarda alkışları ve tezahüratları ile destek oldu. Bisiklet grubu; Akşehir Şehitliğinde şehit mezarlarını selamlayıp, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı söyleyerek Akşehir ayağını tamamladı.
Onur Günü kutlamalarındaki son etkinlik ise, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Akşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan Atlı Okçuluk Gösterileri izleyen vatandaşların büyük beğenisini topladı. Akşehir Nasreddin Hoca Atlı Okçuluk Spor Kulübü ile Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Spor Kulübü Savaş Sanatları Ekibi’nin yer aldığı gösteriler, izleyicilerin nefeslerini kesti. Gösteri sonunda sporculara ve kulüp başkanlarına gösterileri izleyen protokol tarafından madalya ve plaket takdimi yapıldı.

Bisikletçiler İzmir’e uğurlandı
Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nce düzenlenen Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında Akşehir’de bulunan bisiklet grubu; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından İzmir’e uğurlandı. Uğurlama töreninde Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de hazır bulundu. Uğurlama töreni öncesi Kaymakam Kurnaz ve Belediye Başkanı Akkaya grup liderine bir plaket takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
22 Ağustos 2020 günü saat 09.00’da Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanlığınca TESUD üyelerinin de katılımı ile Anıtkabirde Atatürk mozolesine çelenk sunularak başlayan bisiklet turu kapsamında 26 Ağustos 2020 günü saat 09.00’da Afyon Kocatepe’de Afyon Valiliği’nin organize ettiği törenlere iştirak edilecek 09 Eylül 2020 günü saat 12.30’da Konak Hükümet meydanında İzmir Valiliği’nin organize ettiği törenlere iştirak edilecek, Anıtkabir’den alınan Bayrak İzmir Valisine takdim edilecek.

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