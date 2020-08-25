Konya’da babadan oğula taş değirmeni geleneği devam ediyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde babadan oğula devam eden asırlık taş değirmeni geleneği ile öğütülen un ve bulgurlara olan rağbet her geçen yıl daha da artıyor.

Buğday hasadının başlamasıyla vatandaşlar Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan taş değirmenin yolunu tutuyor. Seydişehir ilçesindeki eski taş değirmeni aile mesleği olarak babasından devralarak çalıştıran Ramazan Kocabaş şimdi oğlu Salih ile birlikte ata mesleği olarak geleneksel yöntemlerle un öğütüp, bulgur çekerek geçimlerini sağlıyor. Buğday hasadının başlamasıyla çiftçilerin yetiştirdikleri buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ve nohutları yüzyıllardır süre gelen geleneksel yöntem olan taş el değirmende çeken Ramazan Kocabaş, 30 yıldır un ve bulguru öğüttükten sonra vatandaşa teslim ediyor.

Pınarbaşı Mahallesindeki eski sanayide taş değirmen çalıştıran Ramazan Kocabaş, “30 yıldır bu uğraşıyoruz, bu işten ekmeğimizi çıkarıyoruz. Kepekli un öğütüyoruz, doğal hiçbir katkı maddesi yok taş değirmende öğütüyoruz. Öğüttüğümüz unları vatandaşa satıyoruz, kendileri buğday getirdiği zaman onu da öğütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulgur çektirmeye gelen vatandaşlar ise bu yöntemle çekilen bulgurların çok lezzetli olmasından dolayı her yıl kendi yaptıkları bulgurları çektirmeye geldiklerini ifade etti.

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