İttifak Holding Konyaspor yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor

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KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz eşliğinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen sabah antrenmanında koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, gruplara ayrılarak sahaya kurulan parkurlarda çabukluk ve dayanıklılık çalışması yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcular akşam saatlerinde ikinci antrenmanlarını yapıp günü tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2020-08-25 13:03:44



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