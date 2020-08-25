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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da balık ölümlerinin sebebi belli oldu

İHA

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, göl sularını besleyen akarsuda yaşanan toplu balık ölümlerinin sebebinin, çaydaki su azalmasına bağlı olarak oksijen yetersizliği olduğu belirlendi.

Konya’da balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde, göl sularını besleyen akarsuda yaşanan toplu balık ölümlerinin sebebinin, çaydaki su azalmasına bağlı olarak oksijen yetersizliği olduğu belirlendi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Konya’nın Beyşehir ilçesinin dış mahallelerinden olan Adaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve gölü besleyen su kaynaklarından birisi olan akarsuyun Yassıada mevkisindeki yaşanan toplu balık ölümleri sonrasında bölgeye inceleme ve araştırma yapmak üzere su ürünleri mühendislerinden oluşan görevlilerin tespit çalışması yaptığını söyledi.
Akarsu yüzeyinde çok sayıda yavru levrek ve yavru sazan balığı ölüsüyle karşılaşılması sonrasında yürütülen geniş kapsamlı incelemede, balıkların toplu olarak ölmesinin sebebinin çaydaki su azalmasına bağlı olarak yaşanan oksijen yetersizliği olduğunun belirlendiğini vurgulayan Kaya, “Adaköy’deki akarsuda yaptığımız tespitler sonucunda toplu balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Su ürünleri mühendislerimizin incelemeleri esnasında da hala ölmekte olan balıklar ve bazılarının başlarını çıkarıp da nefes almaya çalışmaları gözlenmiştir. Bunun üzerine çayda yeni ölümlerin yaşanmaması için bir çalışma daha yapılarak su kaynağını açtırdık ve tekrar akarsuya yeni su girişini sağladık. Bu çalışma sonrasında akarsudaki su miktarının artması ile beraber şu anda böyle bir sıkıntı gözükmüyor. Olta avcılığının da yapıldığı bu çayda levrek, sazan ve diğer türler de yaşam sürüyor. Suya elektrik akımı verilmiş olabileceğiyle ilgili iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey söz konusu olsa, bu işi yapan veya yapan kişilerin oradaki balıkları bırakmayıp toplayıp gitmeleri lazımdı. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı yer lokal bir yer. Beyşehir’de bunun dışında farklı bölgelerde karşılaştığımız böyle bir olumsuzluk söz konusu değil. Böyle bir ihbar da almış değiliz. Vatandaşlarımızdan, benzer durumlarla karşılaşılması durumunda ilgilileri ve bizleri mutlaka haberdar etmelerini rica ediyoruz” dedi.

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