Otomobil park halindeki tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

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Konya'nın Yunak ilçesinde sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, YunakAkşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 64 KV 167 plakalı Renault marka otomobil, Akşehir istikametine seyir halindeyken sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasıyla kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bir akaryakıt istasyonunda park halinde halinde bulunan tır dorsesine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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