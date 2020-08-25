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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya) , (DHA) KONYA´nın Seydişehir ilçesinde Osman Çetin (75), yürüyüşe çıktığı parkta bulduğu altın ve döviz dolu çantayı sahibine teslim etti. Çanta sahibi Çetin´e 50 euro verdi.

Stad Mahallesi´ndeki parkta yürüyüşe çıkan Osman Çetin bir çanta buldu. Çantanın içerisine bakan Çetin, 10 adet çeyrek altın, 110 euro ve 250 Danimarka kronu olduğunu gördü. Çetin çantayla birlikte Seydişehir Belediyesi´ne gitti. Çantanın Tacettin Kızıl'a ait olduğu anlaşıldı. Görevliler Tacettin Kızıl´ı arayarak çantasının bulunduğunu söyledi. Belediyeye gelerek çantasını Osman Çetin´den teslim alan Kızıl, çantayı bulan Çetin´e 50 euro verdi.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Yaşar COŞKUN

2020-08-25 16:58:42



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