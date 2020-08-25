Başkan Altay: "Şanlı zaferin 949. yılı kutlu olsun"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü etkinliklerine katılan Başkan Altay, Ahlat’taki büyük coşkuya ortak oldu. Malazgirt Zaferi'nin tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “26 Ağustos 1071 tarihi, dönemin küresel gücü Bizans’ı dize getiren Türklerin diriliş destanıdır. Malazgirt; dünyayı zulümle yönetenlerin, adaleti yeryüzüne yaymaya çalışan imanlı bir millet karşısında almış olduğu en büyük hezimettir. 26 Ağustos 1071’de Cuma namazını kıldıktan sonra 'Ölürsem kefenim olsun' dediği beyaz kıyafetini giyinen Sultan Alparslan’ın 'Burada Allahu Teala’dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O’nun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihat etmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz' hitabıyla başlattığı cenk, onun olduğu kadar onunla birlikte hak davaya inanan yiğitlerin de zaferidir. Sultan Alparslan’ın açtığı kapıdan Anadolu’ya girenler, bir daha dönmemek üzere bu değerli toprakları kendilerine yurt edinmişlerdir. Selçuklu ile can bulup Osmanlı ile güçlenen medeniyetin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti, o kutlu mirasın sahibi olarak bugün geleceğe sağlam adımlarla ilerlemektedir. Malazgirt yenilgisini hazmedemeyenlerin bin yıldan bu yana oynadıkları oyunların tamamı boşa çıkarılmıştır. Günümüzde de çeşitli bahanelerle ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyenler bilmelidirler ki, bu millet yeni Malazgirt Destanları yazacak güç ve kudrete sahiptir. 949. yıldönümünde Malazgirt’in şanlı sultanı Muhammed Alparslan Han’ı ve yiğit ordusunun her ferdini rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet, mevkileri ali olsun. Açtıkları yolda millet olarak yürümeye devam edeceğiz” dedi.

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