Konya’da motosiklet denetimi

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde, abartılı egzozu bulunan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, trafik polisi ekipleri ilçenin ana caddeleri olan Atatürk Caddesi ve Seyit Harun Veli Bulvarı üzerinde plakasız ve abartılı egzozu bulunan motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında plakasız, abartılı egzoz bulunan ve çevreye rahatsızlık veren, trafiği tehlikeye düşüren motosikletler trafikten men edilerek, sürücülerine ceza işlem uygulandı. Denetimlerde trafiği tehlikeye düşüren araçlar da incelendi. Uygulamalar esnasında trafikten men edilen motosikletler oto parka çekildi.

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