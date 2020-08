Başkan Kavuş, Bilim Kurdu Projesinin TÜBİTAK ve Teknofest finalistlerini kabul etti

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2227 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Teknofest Milli Teknoloji ve TÜBİTAK ortaokul proje yarışmalarında finale kalan “Bilim Kurdu Projesi” öğrencilerini kabul etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2227 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Vakfı tarafından organize edilen Teknofest havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek yarışmanın finaline katılmaya hak kazanan ve TÜBİTAK yarışmasında finale kalan “Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesi” öğrencilerini ve onları yetiştiren öğretmenleri kabul etti. Başkan Mustafa Kavuş, ziyarette öncelikle, Meram Belediyesinin önemli projelerinden biri olan “Bilim Kurdu” bünyesinde Teknofest ortaokullar seviyesi eğitim teknolojileri branşında final yarışmasına hazırlanan projeler hakkında eğitmenlerden birifing aldı. 25 öğrencilerinin “Bilim Kurdu Projesi” ile robotik eğitim aldığını hatırlatan eğitmenler, bu eğitimlerden sonra öğrencilerin hem TÜBİTAK proje yarışmalarında hem de Teknofest’te finalde yarışacaklarını ifade ettiler. Eğitmenler ayrıca önümüzdeki yıl hedeflerinin uluslararası yarışmalar olduğunu belirterek, bu gelişimde Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesinin büyük faydası olduğunun altını çizdi. Öğrencilerin başarılarının hem kendilerini hem Meram’ı hem de Konya’yı gururlandırdığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Biz çocuklarımız için bugüne kadar üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, bundan sonra da yapmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.



“Eğitime ve çocuklarımıza yapılan desteği, Meram’ın geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz”

Meram Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime verdikleri destekler hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Okullarımızın fiziki şartlarını düzelterek çocuklarımızın daha iyi imkanlarla eğitim alması için üzerimize düşenin fazlasını yaptık. Okul bahçelerinden asfaltlarına, temizliklerinden bakım onarımlarına kadar her okulumuza destek verdik. Geçen yıl 45 okulumuzun bakım onarımını gerçekleştirdik. Bu yıl bu ana kadar 25 okulumuzda gerçekleştirdik bu çalışmaları. Uzak yakın tüm mahallelerimizde eğitim gören çocuklarımız için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Okullarımıza TÜBİTAK kitaplıkları kazandırdık. Çocuklarımız okula döndüklerinde bu imkanı kullanma fırsatı yakalayacaklar. Havzan Tesisimizin kütüphane olması için İl Kültür Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüyoruz” dedi.



“Çocuklarımız kendilerine sunulan imkanı en iyi şekilde değerlendiriyor”

Meram’ın 13 okulunda devam eden Bilim Kurdu Projesi’nin de kendilerinin gurur duyduğu eğitim projelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, projeden faydalanan bu okul sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Proje ile eğitime ve öğrencilere katkı sunmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kavuş, Teknofest yarışmalarında alınacak başarının duydukları mutluluk ve gururu artıracağını söyledi. Teknofest gibi önemli bir organizasyonda finale kalmış olmanın bile başlı başına bir başarı olduğunun da altını çizen Başkan Kavuş, “Önemli olan oraya katılmış, proje sunmuş olmak. Derece almak ikinci planda. Sizlerin atmış olduğu adım gelecek adına büyük bir adım. Sizlerin yaşında bizim pek imkanımız yoktu. Öğretmen öğrenci ilişkisi dışında bir materyale sahip değildik. Sizler çok daha fazla şanslısınız. Ama sizlerde bu şansı ve imkanı en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz. Bu güzel imkanlarda eğitim görmek önemli ama bu imkanları kullanmak ve değerlendirmek daha önemli. Sizler bunu başarıyorsunuz. Bu nedenle de her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve her birinize teşekkür ediyorum. Hep yanınızda olacağız. Teknofest’te de başarılar diliyorum. Sizlerin başarısı aynı zamanda bizim ve Konya’nın başarısı olacak. Hepinizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.