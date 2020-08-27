Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

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KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran (27) ile 2 yıllığına anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Musa Çağıran, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 28 numaralı formayı giyecek olan Musa Çağıran, daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor´da görev aldı. Musa Çağıran, Süper Lig´de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Musa Çağıran'ın salona gelişi

İmza töreni DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2020-08-27 12:23:58



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