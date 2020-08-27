Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran (27) ile 2 yıllığına anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Musa Çağıran, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 28 numaralı formayı giyecek olan Musa Çağıran, daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor´da görev aldı. Musa Çağıran, Süper Lig´de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Musa Çağıran'ın salona gelişi
İmza töreni DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2020-08-27 12:23:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.