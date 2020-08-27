Konya’da bin 185 gram uyuşturucu ele geçirildi

Konya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda bin 185 gram uyuşturucu madde ile 47 uyuşturucu hap ele geçirilirken; 3 kişiye uyuşturucu ticareti yapmak, 2 kişiye de uyuşturucu kullanma suçundan yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bin 185 gram uyuşturucu madde ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ile 1 hassas teraziye de el konuldu. Ayrıca, 3 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 2 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan yasal işlem başlatıldı.

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