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Başkan Kavuş’tan filyasyon ekipleri toplantısına sürpriz ziyaret

İHA

Konya kent merkezinde görev yapan filyasyon ekiplerinin eğitim toplantısına katılan merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm sağlık çalışanlarına fedakârlıkları için bir kez daha teşekkür ederek, "Herkesin virüsten köşe bucak kaçtığı bir zamanda büyük özveri ve cesaretle virüse karşı savaşan sağlık çalışanlarının haklarını ödeyemeyiz. Dualarımız sizler ve aileleriniz için" diye konuştu.

Başkan Kavuş’tan filyasyon ekipleri toplantısına sürpriz ziyaret

Konya kent merkezinde görev yapan filyasyon ekiplerinin eğitim toplantısına katılan merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm sağlık çalışanlarına fedakârlıkları için bir kez daha teşekkür ederek, “Herkesin virüsten köşe bucak kaçtığı bir zamanda büyük özveri ve cesaretle virüse karşı savaşan sağlık çalışanlarının haklarını ödeyemeyiz. Dualarımız sizler ve aileleriniz için” diye konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sağlık İl Müdürlüğü’nün kent merkezinde görev yapan filyasyon ekipleri için düzenlediği üç günlük eğitim toplantısının son gününde sağlıkçıların konuğu oldu. Filyasyon ekiplerinin geçmiş çalışmalarının değerlendirildiği, gelecek dönem çalışmalarının masaya yatırıldığı ve pandemi süreci ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi döneminin dinamik bir süreç olduğunu ifade ederek pandeminin ana prensiplerinden birinin de filyasyon işlemi olduğunu ifade etti. Tespit edilen pozitif vakaların ve temaslılarının izolasyona alınmasının pandeminin en önemli parçalarından birisi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Koç, “Bu süreç el birliği ile yönetilebilecek zor bir süreç. Erken hasta tespiti ve erken dönemde ilaç tedavisine başlanılması ile pnömoni oranlarını azaltabiliriz. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına yaptığınız fedakâr çalışmalar nedeni ile hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Ne kadar hizmet versek ve ne kadar teşekkür etsek de fedakarlığınızın karşılığını ödeyemeyiz”
Pandemi süreci boyunca gösterdikleri büyük fedakarlıklardan dolayı ülke olarak tüm sağlık çalışanlarına teşekkür borçlu olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Baştan aşağı her kademede çalışan tüm sağlık çalışanlarına ne kadar büyük teşekkür etsek, fiziksel anlamda ne denli destek verirsek verelim onların yaptıklarının yanında az kalacaktır” diye konuştu. Fedakârane çalışan tüm sağlıkçılara ve ailelerine sürekli olarak dua ettiğinin de altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Pandemi risklerinin tam da merkezinde yer alan sizler için fiziksel şartlarınızı düzeltmek adına kendi üzerimize düşeni gücümüz yettiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Burada olmamın sebebi de bir protokol icabı değil tüm Konya ve Meram adına sizlere minnetimizi ve teşekkürlerimizi iletmek” dedi.

“Herkes virüsten kaçarken, sağlıkçılarımız cesurca virüsle savaştı”
Merkezde 600’e yakın filyasyon ekibinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Tüm insanlar virüsten kaçarken, siz sağlık çalışanları virüs ve pandemiye karşı cesaretle savaşıyorsunuz. Allah sizleri, ailelerinizi ve sevdiklerinizi korusun, ayaklarınıza taş değdirmesin. Bugün bu ziyaretimizle birlikte sizlere güzel duygu, düşünce, temenni ve dualarımızın yanında küçük bir hediye de vermek istiyoruz. Bu hediye hem size minnetimizin ve şükranımızın bir nişanesi hem de sahada olmanız sebebiyle sıkça ihtiyaç duyacağınızı düşündüğümüz powerbank olacak. Böylece hem kurumunuz hem sevdiklerinizle iletişiminiz hiçbir zaman kopmamış olacak. Bu küçük hediyeyi sizlerin maddi ve manevi anlamda yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak kabul etmeniz bizleri sevindirecektir” şeklinde konuştu.
“Sağlık, eğitim ve emniyet hizmetlerini belediye hizmetlerinden ayrı görmüyoruz”
Sağlık, eğitim ve emniyet hizmetlerini belediye hizmetlerinden ayrı görmediklerinin altını çizen Başkan Kavuş, bu çerçevede İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte pek çok proje ürettiklerini hatırlattı. Sağlık hizmetleri için arsa, proje hatta bina yapımına kadar destekleri olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Sağlık ile ilgili tüm kurumlarımızla gücümüz yettiğince yan yana olmaya birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz” dedi. Tüm bu kurumların Meram ve Konya’da yaşayan insanlar için ortak bir amaçla hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Kavuş, “Bu nedenle birbirimize destek olmamız gerektiğine inandığımız bu üç alana destek olmaya ve yardıma koşmaya devam ediyoruz. Aynı destek ve yardımı biz de bu kurumlarımızdan görüyoruz. Resmiyetten uzak, sıcak bir ilişkimiz var bu alanda hizmet veren kurumlarla. Bu nedenle bu işbirliğimiz bereketli oluyor. Allah devamını nasip etsin” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Konya şehir merkezinde görev yapan tüm filyasyon ekiplerine Meram Belediyesinin hediyesi olan powerbankler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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