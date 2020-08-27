Yıkım sırasında briketlerin altında kalan 3 kişi yaralandı

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Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA´da tek katlı müstakil evin bahçesindeki, kilerin yıkımı sırasında devrilen briketlerin altında kalan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak´ta saat 13.30 sıralarında, tek katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçe içerisindeki kilerin duvarlarının balyozla yıkımı sırasında, devrilen briketlerin altında kalan Sezer Renkliışık (25), Çakır Doğangül (13) ve soyadı öğrenilemeyen Ali isimli bir kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2020-08-27 16:09:41



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