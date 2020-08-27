Konya’da bin 81 araca 488 bin lira ceza

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda toplamda bin 81 araç sürücüsüne 488 bin 170 lira ceza kesilirken, 39 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 255 sürücüye hız sınırı ihlali, 65 sürücüye emniyet kemeri takmama, 234 sürücüye cep telefonu ile konuşma, 134 sürücüye park yasağı, 29 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve farklı maddelerden 364 sürücüye ceza kesildi. Toplamda bin 81 araç ve sürücüye 488 bin 170 lira cezai işlem uygulanırken, 39 araç ise trafikten men edildi.

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