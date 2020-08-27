Konya’da bin 81 araca 488 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da bin 81 araca 488 bin lira ceza

İHA

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda toplamda bin 81 araç sürücüsüne 488 bin 170 lira ceza kesilirken, 39 araç trafikten men edildi.

Konya’da bin 81 araca 488 bin lira ceza

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda toplamda bin 81 araç sürücüsüne 488 bin 170 lira ceza kesilirken, 39 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 255 sürücüye hız sınırı ihlali, 65 sürücüye emniyet kemeri takmama, 234 sürücüye cep telefonu ile konuşma, 134 sürücüye park yasağı, 29 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve farklı maddelerden 364 sürücüye ceza kesildi. Toplamda bin 81 araç ve sürücüye 488 bin 170 lira cezai işlem uygulanırken, 39 araç ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Yıkım sırasında briketlerin altında kalan 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yıkım sırasında briketlerin altında kalan 3 kişi ...
Musa Çağıran: “Çok çalışacağıma söz veriyorum”
YEREL HABERLER Musa Çağıran: “Çok çalışacağıma söz veriyorum”
Derebucak’ta 500 sülün doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Derebucak’ta 500 sülün doğaya bırakıldı
Pandemi sürecinde apartmanda tarhana hazırlığı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde apartmanda tarhana hazırlığı
Ereğli Belediyesinden sinekle mücadele
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden sinekle mücadele
Musa Çağıran, Konyaspor’da
YEREL HABERLER Musa Çağıran, Konyaspor’da
Başkan Kavuş’tan filyasyon ekipleri toplantısına sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan filyasyon ekipleri toplantısına ...
Konya’da bin 185 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da bin 185 gram uyuşturucu ele geçirildi
Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı
Uzm. Dr. Avcı: “Her yanma reflü değildir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Avcı: “Her yanma reflü değildir”
Konya Bilim Merkezi’nde “Doğanın Keşfi Yaz Okulu Projesi”
YEREL HABERLER Konya Bilim Merkezi’nde “Doğanın Keşfi Yaz Okulu ...
Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü
YEREL HABERLER Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için Beyşehir Gölü’nde bir araya geldiler
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için Beyşehir ...
Başkan Akkaya onarım yapılan okullarda inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya onarım yapılan okullarda inceleme yaptı
Kaçak avlanmaya 9 bin 605 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlanmaya 9 bin 605 lira ceza
Konyaspor yeni sezon için güç topluyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon için güç topluyor
Başkan Kavuş, Bilim Kurdu Projesinin TÜBİTAK ve Teknofest finalistlerini kabul etti
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, Bilim Kurdu Projesinin TÜBİTAK ve ...
Emine Erdoğan, Ahlat’ta Konya Büyükşehir’in çadırına konuk oldu
YEREL HABERLER Emine Erdoğan, Ahlat’ta Konya Büyükşehir’in çadırına ...
Uzm. Dr. Peker: “Solaryum ışıkları deri kanserine sebep olabilir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Peker: “Solaryum ışıkları deri kanserine ...
Konya’da eşini yaralayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da eşini yaralayan koca tutuklandı
Konya’da motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Konya’da motosiklet denetimi
Evinde saksıda esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde saksıda esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı
Otomobille beton mikseri çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobille beton mikseri çarpıştı: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X