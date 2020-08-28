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Konya Şeker'den 44 milyon lira avans ödemesi

DHA

Konya Şeker'den 44 milyon lira avans ödemesi


Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) KONYA Şeker, pandemiye rağmen üretimlerini sürdürme mücadelesi veren üreticilerine, 44 milyon 381 bin lira avans ödemesi yapacak.
Konya Şeker, 20202021 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 9 defa verdiği ayni ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlarken, şimdi de sulama avansı olarak 44 milyon 381 bin liralık 10´uncu avansı dağıtıyor. Dağıtımı bugün yapılacak ve nakit olarak ödenecek sulama avansıyla birlikte Konya Şeker, 20202021 kampanya döneminin başladığı mart ayından bu yana, 6 aylık periyotta üreticiye 10´uncu kez avans ödemesi yapmış olacak. Avanslar, bugün saat 17.00´de üreticinin hesabına yatacak. Son avansla üreticilere 2020-2021 kampanya döneminde toplam 298 milyon 133 bin 100 lira ayni ve nakdi avans desteği sağlanırken, bu destek kooperatif ekipman ve girdi desteğiyle kümülatif olarak 520 milyon 45 bin 161 liraya ulaşacak. 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üretimde sürekliliğin esas olduğunu belirterek, birinci önceliklerinin, üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Üretimde sürekliliğin sağlanması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Konuk, avans desteğini aksatmadan sürdüren Konya Şeker´in, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alın teri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurguladı.
Konuk, ''Konya Şeker´in üreticiye, üretene desteği, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de şartlardan bağımsız, zor günde de normal günde de bitmeyerek, sürgit devam edecek. Çünkü biliyoruz ki, traktörler durursa, su motorları çalışmazsa, biçerdöver tarlaya giremezse sadece çiftçi kaybetmez, ülkemiz kaybeder, milletimiz zora düşer'' dedi.
Hiçbir üreticinin finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasını istemediklerini ifade eden Konuk, şunları söyledi:
''Tarla ile üreticinin arasına yokluk girmesin diye tarlaya tohum atılmadan başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz. Çünkü biz bir üretici kuruluşuyuz. Bizim birinci önceliğimiz, malımıza mal, mülkümüze mülk katmak, kârımıza kâr katmak değil. Bizim birinci önceliğimiz üreticinin gücüne güç katmak. Daha çok üretmesini, üretirken karşılaştığı zorlukları dayanışma ile üretimine zeval gelmeden aşmasını sağlamaktır. Bir şahıs şirketinin, bir sermaye şirketinin başarı ölçütü kârlılıktır. Bizim başarı ölçütümüz ise tarladaki üretimin aksamadan sürmesi, üreticimizin ekerken de biçerken de sökerken de bir başına, desteksiz kalmaması ve en önemlisi emeğinin karşılığını almasıdır. Bizim için ticari bilançonun pozitif sonuçlanması, gelecekte üreticinin daha çok üretmesi için kurumumuza yeni imkânlar ve kabiliyetler kazandıracak olmasından ibarettir. Başkaları için ticaret, sanayi daha çok kazanmak için amaç, bizim için ise yatırımlar, sanayi, ticaret üreticimizin daha çok üretebilmesi, ondan da öte üretmeye devam edebilmesi için araçtır.'' DHA-Ekonomi Türkiye-Konya Mehmet IŞIK
2020-08-28 15:01:22

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