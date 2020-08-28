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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Daha önce birçok mahallede asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Batı Elagözlü Mahallesi, Ali Aksu Caddesi ve Camikebir Mahallesinde de kısa zamanda çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Belediye başkanlığı onuruna eriştiğimiz günden bu yana hizmet noktasında geri durmadan büyük bir özveri ve kararlılıkla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu noktada imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak bir fazla hizmet için yoğun çaba harcıyoruz. Ereğli her şeyin en güzeline layık, bu bilinçle engel tanımadan adam gibi hizmetlerle şehrimizi ileri taşımaya kararlıyız” dedi.

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