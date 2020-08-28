Konyaspor Eduok’u kiraladı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok ile 1 sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Hırvatistan’ın Hajduk Split takımında forma giyen Samuel Eduok ile 1 sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı. Eduok kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan imzayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde attı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve BB Erzurumspor kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Hajduk Split’te 31 maçta forma giyen golcü oyuncu 11 gol 3 asistle oynadı. Eduok, Konyaspor’da 70 numaralı formayı giyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.