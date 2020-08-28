Konyaspor, Samuel Eduok'u 1 yıllığına kiraladı

KONYA / DHA - İTTİFAK Holding Konyaspor, Hırvatistan HNL takımlarından Hajduk Split´te forma giyen Samuel Eduok ile 1 sezonluğuna kiralık olarak anlaştı.
26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 1 sezon boyunca İttifak Holding Konyaspor'da forma giyecek olan Samuel Eduok, daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve BB Erzurumspor kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Hajduk Split´te 31 maçta forma giyen Samuel Eduok 11 gol 3 asistle oynadı. Eduok, İttifak Holding Konyaspor´ da 70 numaralı formayı giyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Samuel Eduok'tan detay
İmza töreni DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2020-08-28 18:28:29
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.