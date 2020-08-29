Konya Bilim Merkezi’nde TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında “Doğanın Keşfi Yaz Okulu Projesi” gerçekleştiriliyor.

Konya Bilim Merkezi’nde “Doğanın Keşfi Yaz Okulu Projesi”ne katılan öğrenciler bilimle iç içe bir yaz tatili geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 7’den 70’e herkese bilimi sevdirmek ve toplumun her kesiminde bilime olan merakı artırmak amacıyla faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında Konya Bilim Merkezi’nde “Doğanın Keşfi Yaz Okulu Projesi” adıyla ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Bilim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen yaz kampına; akademik başarısı yüksek 80 öğrenci ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) işbirliğiyle görme yetisi kısıtlı 10 öğrenci katılıyor. Doğa eğitimi ve bilimsel atölyelerden oluşan yaz kampına katılan öğrencilerde sağ beyin eğitimi ile matematiğe yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanırken; bu sayede matematik bilimleri doğa eğitimine dahil edilerek katılımcıların analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi sağlanıyor. Ayrıca bilimin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması amaçlanıyor.

Sosyal mesafe korunuyor

Pandemi nedeniyle Konya Bilim Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrencilerin düzenli olarak ateş ölçümleri yapılırken ortak kullanım alanlarının sterilizasyonuna azami şekilde dikkat ediliyor. Tek kullanımlık masalarda ve tek kullanımlık ürünler ile gerçekleştirilen yaz okulu 28 Ağustos Cuma günü sona erecek. Yaz okuluna katılan öğrenciler ise, düzenlenen etkinliklerde hem yeni şeyler öğrendiklerini hem de eğlendiklerini ifade etti.

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