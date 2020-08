Engelli 3 kız kardeş tedavi olup sağlıklarına kavuşmak istiyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Konya'ya ailesiyle gelen engelli 3 kız kardeş, tedavi olarak sağlıklarına kavuşmak istiyor.

Suriye’de çıkan iç savaşın ardından tedavi olmak ve daha iyi şartlarda yaşamak isteyen 10, 15 ve 17 yaşlarındaki 3 kız kardeş, anne baba ve 15 yaşındaki erkek kardeşleriyle birlikte Konya’ya yerleşti. 3 engelli kız kardeş, bir küçük erkek kardeş, yaşlı babaları ve onlara bakan anneleri çalışamadıkları için çevredekilerin yardımlarıyla geçiniyor. Bel eğriliği olan ve yürüyemeyen Melek, Esma ve Necma kardeşler yetkilerden tedavileri için destek istiyor. Suriye’deki yaşamın zor olduğunu ifade eden kardeşler, Türkiye’deki yaşamın iyi olduğunu fakat maddi sıkıntılardan dolayı zorluk çektiklerini belirtti. Okula gitmek istediklerini de belirten 3 kardeş, fatura ve kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini ifade ederek destek istedi. Ailenin durumundan haberdar olan Hayatı Paylaşanlar Derneği ise ilk olarak kardeşlerin en büyük hayali olan elektrikli sandalye isteklerini yerine getirdi.



“İnşallah bizim de bir gün akülü arabamız olur’ diye hayallerini anlatıyorlarmış”

Hayatı Paylaşanlar Derneği Başkanı Sabri Gökdemir, ilk olarak ailenin kendilerine akülü sandalye istemek için ulaştığını söyledi. Eve geldiklerinde eşyalarının da olmadığını gördüklerini anlatan Gökdemir, “Bir sonraki güne akülü arabalarını alarak kendilerine teslim ettik. Bu ailemiz gerçekten sıkıntıları olan bir aile. Babaları çok yaşlı, 15 yaşında erkek kardeşi var o da çalışıp geçindiremiyor aileyi. Tabii çok mutlu oldular akülü arabalarını teslim ettikleri zaman. Annelerine her zaman ‘inşallah bizim de bir gün akülü arabamız olur’ diye hayallerini anlatıyorlarmış. Biz bu hayallerini ulaştırmada, yaşatmada bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize” dedi.



“En çok istedikleri tedavi olmak”

Kız kardeşlerin rahatsızlıklarının doğuştan olduğunu kaydeden Gökdemir, “Tıp dilinde bilmiyorum ama hastalık ne kadar önceden tedavi edilirse o kadar başarılı oluyor. Yaşları ilerledikçe bu hastalık tedavi edilemez duruma geliyormuş. O yüzden tedavi edilmeleri gerekiyor. Bakımları zor, bir anneleri var, kardeşleri kaldırması, indirmesi, banyo yaptırması oldukça riskli. Öyle olduğu için bu aileye bir el uzatılması gerekiyor. Biz bu ailenin takipçisi olmaya çalışacağız ama tedavi noktasında biz yetersiz kalıyoruz. Bu konuda destek olan kişiler olursa tabi ki biz onlara her zaman kılavuzluk ederiz. Yeter ki bu ailemize özellikle tedavi amacıyla bir el uzatılsın. Çünkü bunlar daha genç, hayalleri ve istekleri var. Zaten şu anda en çok istedikleri tedavi olmak. Şu anda korona dönemi, hastanelerde risk var, talihsiz bir döneme de denk geldiler. Ama bizim ümidimiz var, ümidi kesmiyoruz. Elimizden geldiğince bu aileye destek olmaya çalışacağız. Destek olmak isteyenler olursa biz her zaman yardımcı oluruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.