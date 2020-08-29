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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor

İHA

Gezen Sinema Tırı, Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan vatandaşları açık havada ücretsiz olarak sinemayla buluşturuyor.

Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor

Gezen Sinema Tırı, Konya’nın Hüyük ilçesinde yaşayan vatandaşları açık havada ücretsiz olarak sinemayla buluşturuyor.
Hüyük Belediyesinin ev sahipliğinde ilçenin mahallelerinde yaşayan vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatan Gezen Sinema Tırı, Hüyük’teki ilk mesaisinde Çamlıca Mahallesi sakinlerine sinema keyfi yaşattı. Çamlıca Meydanında, girişe yerleştirilen el dezenfektanlarını kullanarak Hüyük Belediyesi görevlileri tarafından ateşi ölçüldükten sonra hijyen kurallarına uygun olarak alanda bir araya gelen vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edilen alanda sandalyeler üzerinde oturarak açık havada Ertuğrul 1890 adlı sinema filmini izledi. Sinema filminin gösteriminden önce ise ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı müzik dinletisi bölümünde eline aldığı sazıyla sevilen çalışmalarını alanda toplanan mahalle sakinleri için seslendirdi. Türk sinemasının usta oyuncusu İhsan Gedik de etkinliğin söyleşi bölümünde vatandaşlarla buluşarak artık geride kalan sinema hayatını anlattı.

Sinema Tırı mahalle mahalle dolaşacak
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Gezen Sinema Tırı’nı Hüyük ilçesinde ilk kez hemşehrileriyle buluşturduklarını belirterek, ülkenin ve dünyanın korona virüs salgını döneminden geçtiği böyle bir dönemde özellikle kırsal alanda yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşların bu tür bir etkinliğe oldukça ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu kapsamda, sürece uygun olarak maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Gezen Sinema Tırı’nı Hüyük’te ilk olarak Çamlıca Mahallesinde vatandaşlarla buluşturduklarını aktaran Başkan Çiğdem, “Burada yaşayan insanlarımız geçimini sağladıkları tarlalarında, bahçelerinde çalışıp yoruldular. Onların küçük de olsa böyle bir sosyal etkinliğe ihtiyaç duyduklarının farkındaydık. Biz de belediye olarak ilçemizde her türlü hizmet noktasında çalışırken, sosyal aktivite noktasında da bu tür bir organizasyonu yapmayı düşündük. Sağ olsun devletimiz bu konuda bölgemizdeki bu beklentilere duyarsız kalmadı ve Anadolu’nun, ilçemizin en uç noktasındaki bir mahallemizde böyle bir etkinliği başlattık. Gezen Sinema Tırımız diğer mahallelerimizi de sırasıyla dolaşacak. Hem birlik ve beraberliğimiz artsın, hem de bir arada olalım, hemşehrilerimizden bu zorlu süreçte kopmayalım istedik. Bu tür etkinlikleri süreçte uymamız gereken kurallara titizlikle uyarak Kasım ayı sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Kültür Bakanımıza, bakan yardımcımıza, sinema genel müdürümüze ve tüm ekibine verdiği bu hizmet ve katkılardan dolayı şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Bazı vatandaşlar ilk kez açık havada sinema filmi izledi
Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Nural ise, Çamlıca Mahallesinin geçimini tarımdan sağlayan bir yerleşim olduğunu belirterek, bölgede üretim yapan çalışkan insanların böyle bir sosyal etkinliğe çok ihtiyacı olduğu günlerde Gezen Sinema Tırıyla buluşturulduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’e teşekkür etti.
Japonya ve Türkiye ortak yapımı olan ve iki ülkenin dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatan Ertuğrul 1890 sinema filmini meydanda izleyen vatandaşlar da, ayaklarına kadar gelen sinema keyfinden dolayı büyük bir memnuniyet yaşadıklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar da ömürlerinde ilk kez açık havada bir sinema filmi izlediklerini söyledi. Alanda sinema izleyenler kadar, yakındaki evinin toprak damında oturarak sinema filmini izleyen bazı aileler de ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

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