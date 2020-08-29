Eduok takımdan ayrı çalışıyor

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Konyaspor’un yeni transferi Samuel Eduok, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Konyaspor’un Hırvatistan’ın Hajduk Split takımından 1 yıllığına kiraladığı ve dün ilk antrenmanına çıkan Samuel Eduok, form tutmak için çalışmalarına takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor. Eduok, sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde takım antrenörleri yönetiminde yaklaşık 1 saat süren çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı.

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