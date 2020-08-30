Konya’da yakılan anızlar ormanlık alana sıçradı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucunda 5 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Çiçekler Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde orman yangını çıktığının ihbar edilmesi üzerine adrese Beyşehir ve yakın ilçelerden çok sayıda arazöz, yangın müdahale aracı ve su tankeri ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın ekiplerin zamanında müdahalesi neticesinde yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Ardından ormanlık alanda soğutma çalışmaları yürütüldü.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, yaptığı açıklamada, bitişik arazilerdeki anızların yasak olmasına rağmen ateşe verilmesi sonrasında ormanlık sahaya sıçradığının tespit edildiğini belirterek, güvenlik güçlerinin yangına neden olan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattığını söyledi. Bal, orman yangınına 10 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi yapan ekiplerin yaklaşık iki saatte kontrol altına aldığını, sonrasında bölgede soğutma çalışmalarının başladığını belirtti. Bal, bölgede akşam saatlerinde de tedbir amaçlı ekiplerin bulundurulduğunu belirterek, karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yaklaşık 5 hektarlık alanın yangından zarar gördüğünü kaydetti.

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