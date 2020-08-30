Akşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

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30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıldönümü münasebetiyle Konya’nın Akşehir İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün alanda bulunanların bayramını kutlamasının ardından Akşehir Şehitliğine geçildi. Buradaki Kuranı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarları ziyaret edildi.

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