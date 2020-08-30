Kulu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Konya’nın Kulu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Anıt alanında düzenlenen programda İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver çelenk sunarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Türkay Balkış yaptı. Konuşmalar sonrası ilçe mezarlığındaki şehit mezarları ziyaret edilerek Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

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