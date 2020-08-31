Konya’da boş müstakil ev çöktü

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Konya’da kentsel dönüşüme giren bölgede bulunan müstakil evin çökmesi sonucu Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri evde yaşayan olması ihtimaline karşı çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Olay, merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Süngerli Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanların arasında bulunan müstakil ev kentsel dönüşüm projesinin ardından boşaltıldı. Gündüz saatlerinde eskicilerin içerideki eşyaları söktüğü öğrenilen evde akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, molozların altında birilerinin olma ihtimaline karşı evin bulunduğu bölgede çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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