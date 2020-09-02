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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aranan şahıslarda uyuşturucu yakalandı

İHA

Aranan şahıslarda uyuşturucu yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan 3 şahıstan ikisinde, toplam 8,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında işlem yapılan T.S., M.K. ve B.B. isimli şahıslar şüphe üzerine durdurularak üst araması yapıldı. Aramada, T.S.’nin üzerinde 6,55 gram, B.B.’nin üzerinde ise 2,20 gram olmak üzere toplam 8,75 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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