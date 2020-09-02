Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı

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Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan 16 kadından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor.

DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ

2020-09-02 13:38:30



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