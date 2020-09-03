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Bisiklet şehri Konya’dan Türkiye’de ilk Konya’da bisiklet tramvayı raylarda Bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsler Konya’da hizmete girdi

İHA

Bisiklet şehri Konya’dan Türkiye’de ilk Konya’da bisiklet tramvayı raylarda Bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsler Konya’da hizmete girdi

Bisiklet şehri Konya’da bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs dönemi başladı. 550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı daha hayata geçirdi.
Konya’da bisiklet kullanıcıları özellikle uzun mesafelere gitmek veya soğuk havalarda uzun süre bisikleti ile bir noktadan diğer bir noktaya ulaşmak için artık bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsleri tercih edecek. Türkiye’de ilk olan bisiklet tramvayı, dünyada da sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulması açısından dikkat çekiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Pandemi döneminde bisiklet kullanımını artırmak, bisikleti her yaş grubuna sevdirmek için farklı projeler hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi’nde bisiklet park yerlerinin sayılarını artırmak için de kollar sıvandı.

Pandemi sürecinde bisikletin önemi daha da arttı
Konya Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda 1992’den 2015 yılına kadar Konyalı vatandaşlara hizmet veren emektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Türkiye’de ilk ve tek olan bisiklet tramvayının dünyada bu şekilde örneği yok. Bazı ülkelerde yolcuların seyahat ettiği tramvaylara bisiklet ile binilebiliyorken, sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulan bisiklet tramvayı ise bu yönüyle Konya’yı diğerlerinden farklı kılıyor. Özellikle pandemi sürecinde bisiklet kullanımının öneminin anlaşıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Konya’nın bir bisiklet şehri olması adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip ilidir. Bugün itibariyle de yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar 84 kilometre daha ilave bisiklet yolu inşa edeceğiz. Konya, Türkiye’nin önemli bisiklet şehridir. Bugünden sonra da bunun daha çok vurgulanması için çalışmalar ve projeler hayata geçecek. Özellikle bisiklet otoparkları konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz” dedi.
Bisiklet tramvayı ile ilgili bilgi veren Başkan Altay, şunları söyledi:
“Bugün çok önemli bir proje hayata geçiyor. Türkiye’de ilk kez bir tramvayda, toplu ulaşım aracında bisikletinizle birlikte seyahat edebileceksiniz. Bir tramvayımızı sadece bisiklet tramvayı haline dönüştürdük. Artık Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’nde göreceğiniz sefer saatlerinde bisikletinizle birlikte durağa gelerek, bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Bisikletinizle birlikte işlerinizi halledip sonra tramvayla tekrar istediğiniz durağa geri gelebileceksiniz. Türkiye’de örnek bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hem bisiklet kullanıcılarımız için yeni bir başlangıç olacak hem de şehirde önemli bir farkındalık çalışması olacak. Çünkü bu tramvay sürekli olarak, bir ring halinde şehirde bisiklet tramvayı olarak seyahatini sürdürecek. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye’de bisikletin tüm şehirlerimizde aktif kullanılmasını temenni ediyoruz. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya devam edeceğiz.”

21 bisiklet aynı anda güvenli bir şekilde taşınabiliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, tramvayın bisiklet tramvayına dönüştürülmesi için birtakım revizyonlar yaptı. Bu kapsamda nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerlerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. 21 bisikletin aynı anda tramvayda güvenli bir şekilde taşınabileceği aparatlar, el değmeden kullanılacak şekilde tasarlandı. Tramvaydaki basamaklara ise kapılar ile senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece vatandaşlar bisikletleri ile duraklarda tramvaya kolayca inip binebiliyor. AlaaddinSelçuk Üniversitesi tramvay hattında hizmet verecek tramvay, bisiklet yolları ile entegreli duraklarda yolcu alıp yolcu indirecek.

Otobüsler de bisikletli oluyor
Toplu ulaşımda Türkiye’ye rol model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsler için de bisikletli dönemin başlangıcını yaptı. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla otobüslerin arka kısmına bisiklet taşıma aparatları yerleştirildi. İlk etapta 50 otobüste uygulanmaya başlanan çalışma, yakın zamanda tüm otobüslerde hizmet verecek.

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