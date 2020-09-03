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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir’de müftüler toplantısı

İHA

Beyşehir’de müftüler toplantısı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ilçe müftüler toplantısı düzenlendi.
Konya İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya’nın her ay farklı bir ilçesinde bu tür toplantıları düzenlediklerini hatırlattı.
Beyşehir ilçesindeki toplantıda da hem istişare etmek, hem ilçe müftüleriyle biraraya gelerek görüş alışverişinde bulunmak, hem de ilçeler arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Konya merkez ve taşra ilçelerinin müftüleriyle biraraya geldiklerini anlatan Poçanoğlu, toplantının mahiyeti ve gündemi hakkında da bilgiler verdi.
Pandemi döneminde bugüne kadar toplantıları hep açık alanlarda yaptıklarını aktaran Poçanoğlu, yeni dönemde de pandeminin sürdüğünü vurgulayarak, biraraya gelmelerinin sebebinin Kur’an Kursları ile ilgili uygulamalar konusunu da görüşmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Şimdiki yeni dönemde de tabii ki pandemi devam ediyor. Ama hayat da devam ediyor. Bu sebeple, iş ve işlemlerimizi, çalışmalarımızı görüşmek üzere, özellikle Kur'an Kursları ile ilgili uygulamalar, yani pandemi sebebiyle Kur'an Kurslarımızı nasıl açacağız, burada eğitim öğretim nasıl devam edece; yüz yüze mi, yoksa uzaktan eğitim şeklinde mi? İşte sınıflarımız, bu Kur'an Kursu'nda fiziki ortamlar, sınıflardan tutunuz da yemekhaneye, teneffüs alanlarına kadar hangi kriterlere, hangi ölçülere sahip olacak. Yine bizim bundan önce yapmış olduğumuz kurban çalışmaları ve yine yurt içi yardım çalışmaları üzerinde duracağız. Bu anlamda toplantımızın Beyşehir ilçemize, ilimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum.”

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