Konyaspor dayanıklılık testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’da, oyuncular dayanıklılık koşu testine tabi tutuldu.
20202021 sezonuna 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı 2. hafta maçı ile başlayacak olan Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dört gruba ayrılan oyuncular saha içerisine kurulan parkurda 4 seri üzerinden bin metre dayanıklılık koşusu yaptı. Koşu testine ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı. Antrenman, açmagerme hareketleri ile sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.