Derebucak’ta polis korona virüs denetimlerini sıklaştırdı

Konya’nın sıfır vakalı ilçeleri arasında iken kurban bayramı sonrasında gurbetçilerin gelmesiyle birlikte vaka görülmeye başlayan Derebucak’ta polis ekipleri, korona virüs salgınına karşı denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kent merkezinde kahvehaneler ile umuma açık alanlar, market, bakkal, berber ve kuaför gibi iş yerlerini salgının daha da yayılmasının önüne geçilmesi maksadıyla denetime tabi tuttu. Polis ekipleri, denetimlerinde iş yerlerinde hijyen kuralları kapsamında olması gereken el dezenfektanlarının bulunup bulunmadığını, alışveriş için gelen müşterilerin içeriye koruyucu maskesiz giriş yapmadığının kontrollerini gerçekleştirdi. Ayrıca, kahvehane ve açık alanlarda vatandaşların fiziki mesafeye uygun olarak oturup oturmadığı da denetlenirken, bu konuda kurallara uymayanlar ise ikaz edildi. Polis ekipleri ayrıca, kahvehane ve umuma açık alanlarda karşılaştıkları vatandaşların GBT sorgulamalarını da yaparken, salgın dönemi dolayısıyla evlerde karantina tedbirleri çerçevesinde takip ve izleme altında bulunup bulunmadığını da kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.