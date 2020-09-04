Konya’da umuma açık iş yerlerinde denetim

Konya’da polis ekiplerinin başta Covid19 ile mücadele kapsamında olmak üzere yaptığı denetimlerde çok sayıda şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan işlem yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, umuma açık 1 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu, içeride tütün mamulleri tüketildiği tespit edilirken, iş yeri mühürlendi. Umuma açık iş yerlerinde bulunan 76 şahsa ise ‘Sosyal Mesafe Kuralı’nı ihlalden, 6 şahsa ‘Maske Takmamak’tan ve 1 iş yeri sorumlusuna ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’tan işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca Karatay ilçesinde havai fişek attığı tespit edilen bir şahıs hakkında idari işlem başlatılırken 6 aranan şahıs yakalandı, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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