Cezaevi firarisi Ereğli’de yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 12 ayrı suçtan aranan, 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen 34 plakalı bir araç, polisi fark ederek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan araçta bulunan şahıslardan E.G. (32), S.Ü. (42), A.A. (48) isimli şahıslar oldukları belirlenirken diğer şüpheli ise kendi beyanına göre adının C.A. olduğunu iddia etti. Yapılan araştırmada şahsın adının Z.A. (36) olduğu ortaya çıktı. Şahsın 12 ayrı suçtan arandığı, 2018 yılında Antalya cezaevinden firar ettiği ve kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Cezaevi firarisi yapılan işlemlerinin ardından Ereğli Cezaevine teslim edildi.

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