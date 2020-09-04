Kum fırtınası nedeniyle 2 zincirleme kaza: 8 yaralı

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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYAAksaray yolunda kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfır metreye kadar düşmesi üzerine iki zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 10 aracın karıştığı kazalarda 8 kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında KonyaAksaray yolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Aniden başlayan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düşmesi üzerine Konya yönüne gelen 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Aynı bölgede Aksaray yönünde ise 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı 8 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Fırtına nedeniyle karayolu geçici bir süreliğine ulaşıma kapandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-09-04 16:33:27



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