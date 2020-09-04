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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Belediyesinden engellilere akülü araba

İHA

Akşehir Belediyesinden engellilere akülü araba

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin finansman öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç dağıtıldı.
Akşehir Belediyesi tarafından ’Engelsiz Hayat Projesi’ kapsamında engelsiz yaşam için ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine akülü engelli aracı dağıtımı töreni Covid19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Akşehir Belediyesi’nin finansmanı öncülüğünde Hollanda’da yaşayan Akşehirliler ve Akşehirli hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen araçların dağıtımı Akşehir Yarenler Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, engelli araçlarını alacak vatandaşlar, aileleri ve hayırsever vatandaşlar katıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye olarak bugüne kadar birçok kez engelli aracı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Burada 50 hemşehrimize araçlarını teslim edeceğiz. Kalan 34 tanesi de isimleri belli olan hemşehrilerimizin evlerine götürülüp teslim edilecek. 2014’ten bu yana bugün dağıtılanlar hariç 165 akülü araç dağıtımımız oldu. Ayrıca 137 tane de tekerlekli sandalye dağıtımımız oldu. 2020 yılı programımızda da Hollanda’dan 84 adet az kullanılmış akülü araç getirdik. Bunların 30 adedini belediyemiz finanse etti. 28 adedini Hollanda’da yaşayan Akşehirli hemşehrilerimiz finanse etti. 26 adedi ise Akşehir’deki hemşehrilerimiz tarafından finanse edildi. Hollanda’daki bu organizasyonda orada bulunan hemşehrilerimiz Gaffar Filiz ile Hasan Çardakoğlu büyük katkı sağladılar, huzurunuzda onlara da teşekkür ediyoruz. Araçların bazılarında görüldüğü üzere sarı kağıtlar üzerinde isimler yazılı. O isimler Hollanda‘da yaşayan ve bu araçları finanse eden Akşehirli hemşehrilerimizin isimleridir” dedi.
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz’da, ilçede güzel ve hayırlı bir iş için bu törende buluşulduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kurnaz, “Engelli vatandaşlarımızın engellerini biraz olsun azaltmak, toplumsal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan engelli aracı dağıtım töreninde hep birlikteyiz. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah belediyemizin de bu tür faaliyetlerinin devamı gelecek. Akşehir’deki tüm engelli vatandaşlarımızın bu tür sıkıntılarını gidermek amacıyla hep beraber çalışacağız” diye konuştu.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, yapılan bu güzel hizmet ve çalışmalar için emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem, “Geçmişte tekerlekli sandalyeyi vermekte zorlandığımız engelli kardeşlerimize bugün akülü araçlarıyla toplumun içinde daha fazla yer alma imkanı sağlanmış oluyor. Akşehir’de neredeyse bu yedinci program. Türkiye’nin her yerinde böyle. Hem yurt dışındaki hayırseverlerimiz, hem Akşehir’imizdeki hayırseverlerimizin katkılarıyla ve belediyemizin büyük katkısıyla bugün bu imkana kavuştuk” dedi.
Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara akülü araçları törene katılan protokol tarafından teslim edilirken, araçların finansına destek sağlayan Akşehirli hayırseverlere de teşekkür sertifikaları verildi. Dağıtıma koltuk değnekleri, manuel araçları ya da ailelerinin kucaklarında gelen engelli vatandaşlar akülü araçlarına kavuştuklarında büyük sevinç yaşadı.

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